Современная бетонная площадка расположена рядом с ледовым дворцом «Орбита» и Московской академией регби, сразу за футбольным полем спорткомплекса «Савёлки». Ребята уже оценили фигуры и с удовольствием отрабатывают трюки.

Интересная особенность — обучающий стенд. Отсканировал QR-код, авторизовался — и можно бесплатно смотреть видеоуроки для начинающих райдеров. Рядом также установили правила безопасной эксплуатации скейт-площадки.

«Это вообще самая прикольная площадка в Зеленограде! Здесь очень классно, мы были и в других районах — в 3-м, в 17-м. Но здесь намного круче. Учимся сами выполнять трюки, посмотрим попозже видео со стенда: сначала не заметили даже», — рассказали корреспонденту «Зеленоград.ру» любители.