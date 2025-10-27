Современная бетонная площадка расположена рядом с ледовым дворцом «Орбита» и Московской академией регби, сразу за футбольным полем спорткомплекса «Савёлки». Ребята уже оценили фигуры и с удовольствием отрабатывают трюки.
Интересная особенность — обучающий стенд. Отсканировал QR-код, авторизовался — и можно бесплатно смотреть видеоуроки для начинающих райдеров. Рядом также установили правила безопасной эксплуатации скейт-площадки.
«Это вообще самая прикольная площадка в Зеленограде! Здесь очень классно, мы были и в других районах — в 3-м, в 17-м. Но здесь намного круче. Учимся сами выполнять трюки, посмотрим попозже видео со стенда: сначала не заметили даже», — рассказали корреспонденту «Зеленоград.ру» любители.
Скейтпарк оборудован основными бетонными фигурами: квотерпайпом, фанбоксом, рейлом, грайндбоксом, скейт-плазой и флет-зонами. Поверхности залиты, зашлифованы и покрыты защитным составом, устойчивым к перепадам температур и влаге.
Для зрителей и тех, кто делает паузы между трюками, вдоль площадки обустроены четыре трёхуровневые деревянные трибуны с навесами. Теперь здесь можно укрыться от дождя и наблюдать за катанием с комфортом.
Новый объект уже открыт для всех желающих и, судя по активности, быстро стал точкой притяжения для райдеров со всего Зеленограда.