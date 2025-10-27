Этот автомат принимает PET бутылки (маркировка 1), HDPE флаконы/бутылки (2), PP бутылки (5) и алюминиевые банки ALU (41) без жидкости и объемом до двух литров, чистые, со штрихкодом.
К примеру, вы можете сдавать сюда чистые бутылки от бытовой химии, напитков, жидких продуктов (питьевых йогуртов, кетчупов), от косметики (шампуни и бальзамы, гели для душа, жидкое мыло).
Собранное вторсырье отвозят на перерабатывающий завод, а вы получаете по 10 бонусов за каждую сданную бутылку или банку. Их можно потратить на скидки и подарки от партнеров «Экоплатформы»: карта Тройка, интернет-магазин Synergetic, карта Халва, РЖД, Четыре лапы, Самокат, Mybox, Вкусвилл, Перекресток, Spar, Ростикс, Нетология, МВидео, Сбермаркет, Островок, Магнит, Lamoda, Персона, Литрес, Замания и другие. Бонусы начисляются и тратятся через приложение Ecoplatform.
Вокзал — единственное место, где стоят такие автоматы в Зеленограде. Правда, по данным приложения, все три автомата на вокзале на момент публикации не работали. Возможно, вторсырья собирали бы больше, если бы автоматы поставили по всему городу.