Этот автомат принимает PET бутылки (маркировка 1), HDPE флаконы/бутылки (2), PP бутылки (5) и алюминиевые банки ALU (41) без жидкости и объемом до двух литров, чистые, со штрихкодом.

К примеру, вы можете сдавать сюда чистые бутылки от бытовой химии, напитков, жидких продуктов (питьевых йогуртов, кетчупов), от косметики (шампуни и бальзамы, гели для душа, жидкое мыло).