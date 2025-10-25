Ограничительные столбики исчезли с пешеходной дорожки между корпусами 810-812 и 808 во время благоустройства. Этим воспользовался водитель и поехал по пешеходной дорожке, а потом по лестнице.
Кстати, это та самая лестница у корпуса 812, где убрали спуск для колясок и самокатчиков. Зато для некоторых автомобилистов это не помеха.
После жалобы местного жителя, столбики оперативно поставили, отчитался «Жилищник».
Заблудился ли водитель или сознательно поехал этим путем, пока на нем не было препятствий, неизвестно. Однако физические препятствия нужны и в других местах этого района. Например, в субботу водитель «Ауди» беспрепятственно заехал на тротуар (третье фото).
«Без столбиков, видимо, совсем никак. Очередной умник свое на тротуаре бросил», — прокомментировал местный житель в чате района.