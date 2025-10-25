Ограничительные столбики исчезли с пешеходной дорожки между корпусами 810-812 и 808 во время благоустройства. Этим воспользовался водитель и поехал по пешеходной дорожке, а потом по лестнице.

Кстати, это та самая лестница у корпуса 812, где убрали спуск для колясок и самокатчиков. Зато для некоторых автомобилистов это не помеха.

После жалобы местного жителя, столбики оперативно поставили, отчитался «Жилищник».