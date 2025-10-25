С 26 октября поезд «Невский экспресс» отправляется из Крюково в 7:03 и прибывает на Московский вокзал в Санкт-Петербурге в 12:45 (время в пути 5 часов 42 минуты).
Обратно отправление в 14:40, прибытие в Крюково в 20:57 (время в пути 6 часов 17 минут).
«Невский экспресс» ходит через день.
В этом поезде только сидячие места. Несмотря на слово «экспресс» в названии, он ходит медленнее других сидячих поездов: «Сапсана», «Ласточки» и «Авроры».
