Столб поставили на очень узком тротуаре — чтобы установить на нем знак пешеходного перехода. Но именно пешеходам стало хуже. Теперь пройти совсем уже невозможно — ширина тротуара составляет от силы 70 см.

По нормативам — это минимальная ширина для двери в кухню, но никак не для тротуара, по которому постоянно ходят люди, ездят курьеры на электровелосипедах, ходят родители с колясками — ходить здесь опасно.

Минимальная нормативная ширина тротуара должна составлять не менее 1,2 метра, а в узких местах — не менее 0,9. Для проезда инвалидной коляски требуется не менее 90 см. На противоположной стороне моста ширина около 110 см.

Почему столб поставили на тротуаре — непонятно. На панорамах прошлых лет, начиная с 2018 года, видно, что аналогичный столб стоял за ограждением, не мешая пешеходам.

Так или иначе, тротуар надо расширять — так считает подавляющее большинство читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе — около 80% из 2600 участников.

Ждем ответ от городских структур о возможности перенести злополучный столб, а затем и расширить тротуар.