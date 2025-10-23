В управе Старое Крюково объяснили, почему рядом с лестницей у корпуса 812 убрали скат: как рассказал глава управы Максим Хлудов, решение разделить лестницу и съезд принимали из соображений безопасности:

«Место было опасно возможными столкновениями. Поэтому скат перенесли отдельно, примерно в десяти метрах от лестницы».

По словам Максима Хлудова, проект благоустройства вокруг Старокрюковского проезда, которое выполнялось по заказу «Автодорог Москвы», не предусматривал швеллеры для этой лестницы. После сдачи объекта, управa совместно с проектными организациями рассмотрит дополнительные меры.

«Нужно понять, что в итоге будет лучше. Безопасность — приоритет. Возможно, появятся и швеллеры, и заборчик, чтобы самокатчики не ездили по газону. Через пару недель примем окончательное решение», — сказал Хлудов.

Напомним, после работ возле корпуса 812 старый пандус убрали, а отдельный пологий спуск сделали на соседней дорожке. В результате склон рядом с лестницей сейчас разъезжен до грязи; часть жителей жалуется на нарушенный привычный маршрут, другие — поддерживают ограничение проезда самокатов. В качестве компромисса предлагают установить швеллеры для колясок прямо на лестнице.