Новую железнодорожную станцию должны построить между «Молжаниново» и «Химками». Раньше обещали запуск уже в 2026-м году, но теперь сроки сдвинулись. Увеличилась и стоимость строительства.

Планируемый срок открытия станции «Монумент» появился в распоряжении правительства РФ о выделении РЖД бюджетных средств для железнодорожного строительства. Проект оценивается в 4 миллиарда рублей (раньше звучали оценки в 2,5 млрд). Из них 1 млрд в 2025 году даёт Московская область, остальное — инвестиции РЖД. Суммы могут пересматриваться в ходе проектирования.

Ранее появились проектные изображения будущей остановки электричек. Визуально она будет стандартной станцией МЦД: южный и северный вестибюли, крытый надземный переход, платформы с навесом.

Станция будет расположена между ТЦ «Мега Химки» и двумя большими ЖК «Солнечная система» и «Две столицы». В проекте она называлась «Химки-2». Проектирование ведется уже лет десять.

Еще в 2015 году проект ТПУ «Химки-2» был утвержден правительством Московской области и включал в себя вокзал, гостиницу, парковки, офисные здания и прочее. Эти планы не получили развития.

В 2023 году жители микрорайонов Новые Химки, Клязьма-Старбеево и Новокуркино отправили коллективное обращение по поводу строительства станции президенту Путину. Тогда же в бюджет Московской области был заложен упомянутый миллиард на «Химки-2».