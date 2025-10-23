Видео для конкурса «Точка рф» снял наш земляк Роман Варакин, житель 16-го микрорайона. Голосование завершилось 19 октября, и видео Романа собрало 2500 голосов — в том числе и благодаря вашим голосам.

Конкуренция в категории была высокой — почти 700 участников со всей страны. Ролик про Зеленоград вошел в пятерку самых популярных по итогам зрительского голосования.

Цель проекта — создать культурно-географическую карту России, а среди наград — по полмиллиона рублей для восьми главных победителей и по сто тысяч для десяти лучших в специальных номинациях.

«По условиям нужно было снять ролик о своей малой родине, своем месте силы. А раз я родился, вырос и продолжаю жить в Зеленограде, то мы с командой решили снять ролик про него», — рассказал Роман.

Роман родился и вырос в Зеленограде, окончил школу №1194, по образованию — пиарщик, работал в сфере SMM. Сейчас ведет блог, учится актерскому мастерству, работает в театре и занимается озвучкой.

По словам Романа, особая поддержка пришла от семьи и друзей. «Больше всего поддерживала супруга — мне кажется, она в меня верит больше, чем я сам. — делится он. Неожиданным бонусом стал репост комика Алексея Щербакова, который заметил сторис Романа и поделился ею со своей многомиллионной аудиторией.

Теперь конкурс переходит к следующему этапу — оценке жюри. Итоги станут известны позже, но Роман сохраняет оптимизм:

«Честно признаюсь: о таких итогах я даже и не мечтал. Я читал все комментарии, и в большинстве люди поддержали добрым словом. Это доказывает, что работа проделана не зря. Спасибо каждому, кто остался неравнодушным!» — говорит Роман, — «Народное голосование — это только часть конкурса. Конечно, многое зависит от решения жюри. Но игнорировать тот факт, что работа понравилась более чем 2500 человек, уже сложно. Верим в лучшее!»