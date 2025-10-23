«Фу, пахнет весь вечер кислым на улице», «Кто-нибудь чувствует вонь за окном?», «А чем так воняет на улице», «Даже с закрытыми окнами почувствовала вонь», «Четвертый час стоит химический запах» — так реагировали горожане в районных чатах.

В обсуждении причин единодушие — ветер несёт вонь с комплекса по переработке отходов «Нева» (КПО) на Пятницком шоссе.

Это подтверждают и активисты, которые борются за чистый воздух: «Когда ветер дует со стороны КПО, вы можете ощущать странную удушливую вонь. По мере роста объема завозимого мусора, концентрация и радиус воздействия растет».

Это далеко не первый раз, когда в Зеленограде ощущают «запах помойки», однако официальный представитель КПО отрицает связь запаха со своей деятельностью: «расстояние до Зеленограда большое, а рядом есть другие промышленные предприятия, которые также могут быть источником неприятных выбросов».

Однако прокуратура по результатам проверки в мае-июне нашла нарушения и подала иск в суд. Это же сделали и местные жители. Сейчас суд объединил эти два иска, а люди собрали более миллиона рублей на независимую судебную экспертизу выбросов.

Экспертиза должна подтвердить факт нарушений и выявить вещества, характерные для выбросов КПО. Она позволит перевести «запах со свалки» в юридически доказуемые данные: определить опасные вещества, превышающие нормы, и представить суду точные результаты.

А пока активисты продолжают фиксировать нарушения и просят каждого, кто почувствовал помоечный запах сообщать об этом по круглосуточному телефону 8-495-777-77-77 и переслать номер обращения в телеграм-чат kponevavonyaet (в ветку «Заявки»).

Только за прошедшую ночь жители прислали данные о 60 официальных жалобах в московскую мэрию и областную службу экологического мониторинга. Всего таких обращений более 9000.