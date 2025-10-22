По версии следствия, он заключал с операторами связи договоры на оказание услуг от имени юридических лиц, используя поддельные доверенности. Полученные номера мужчина передавал третьим лицам, за один номер ему обещали вознаграждение в размере 9 тысяч рублей.

Во время обыска у подозреваемого изъяли смартфоны, сим-карты и документы. В полиции уточнили, что мужчина получил «инструкции на случай отказа сотрудников салонов связи оформлять сим-карты» и действовал по заранее составленной схеме.

Возбуждено дело об организация деятельности по передаче абонентских номеров — по новой статье 274.4 УК РФ.