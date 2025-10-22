За передачу телефонного номера возбудили первое уголовное дело. Подозреваемый — житель Химок 22.10.2025 ZELENOGRAD.RU

По версии следствия, он заключал с операторами связи договоры на оказание услуг от имени юридических лиц, используя поддельные доверенности. Полученные номера мужчина передавал третьим лицам, за один номер ему обещали вознаграждение в размере 9 тысяч рублей.

Во время обыска у подозреваемого изъяли смартфоны, сим-карты и документы. В полиции уточнили, что мужчина получил «инструкции на случай отказа сотрудников салонов связи оформлять сим-карты» и действовал по заранее составленной схеме.

Возбуждено дело об организация деятельности по передаче абонентских номеров — по новой статье 274.4 УК РФ.

Что известно о новой статье УК

Закон, вводящий уголовную ответственность за передачу абонентских номеров третьим лицам, был одобрен летом. Статья 274.4 УК РФ вступила в силу 1 сентября

За участие в такой деятельности предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет, а за её организацию — штраф до 700 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до трех лет.

Почему за передачу телефонного номера наказывают

Новый закон нацелен на борьбу с серым рынком сим-карт. Нелегально оформленные сим-карты применяются для телефонного мошенничества, создания фейковых аккаунтов и ботов, сокрытия личности и обхода ограничений на регистрацию — например, с помощью «одноразовых» номеров, купленных в сети, несовершеннолетние могут обходить ограничения на поездки на самокате, заводя каждый раз новый аккаунт.

Если у вас хотят купить сим-карту или предлагают способ заработка, связанный с перепродажей сим-карт — отказывайтесь. Такая деятельность позволяет мошенникам продолжать работу — и теперь является уголовно наказуемой.

