Его построили рядом с ледовым дворцом «Орбита» и Московской академией регби, сразу за футбольным полем спорткомплекса «Савёлки».

По словам рабочих, осталось докрасить некоторые элементы, нанести герметик и установить органическое стекло на деревянные трибуны.

«Эти работы можно завершить за два-три дня, если не подведёт погода», — рассказал мастер участка. В последние недели рабочие устанавливали палатки, чтобы дождь не мешал покраске и укладке материалов — это позволило не задерживать сроки.

Основные бетонные фигуры уже готовы: квотерпайп, грайндбокс, рейл, фанбокс, скейт-плаза и флет-площадки. Все элементы залиты и зашлифованы, поверхность покрыта защитным составом «мастерпол», устойчивым к влаге и перепадам температур. Вдоль площадки установлены четыре деревянные трёхуровневые трибуны с навесами. По планам здесь ещё должен быть обучающий стенд с инструкциями и видеоуроками для начинающих райдеров, возможно, он появится позже.

На этой площадке раньше тоже был скейт-парк, но его разобрали три года назад. Элементы прежней площадки были из фанеры и за шесть лет эксплуатации они практически развалились. Деньги на её реконструкцию нашлись только в этом году — в рамках комплексного благоустройства зоны отдыха у городского пруда. Если повезет с погодой, то уже в начале ноября можно будет оценить новый скейтпарк.