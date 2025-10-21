Сейчас два беспилотных испытательных трамвая-лаборатории начали поездки по маршрутам №30, 27, 23, 15, 31 — все они проходят через станции метро «Войковская» или «Сокол» и используются многими зеленоградцами для пересадки.

В пути трамваи-лаборатории собирают данные для «отрисовки» высокоточной карты. Её создание — один из самых важных этапов испытания беспилотных технологий. На ней точно описаны все детали движения трамвая по конкретному направлению.

На трамваях-лабораториях установлены лидары с обзором 360° (определяют объекты на расстоянии до 200 м с точностью до 2 см), радары для работы в плохую погоду и камеры, распознающие пешеходов, машины, животных и светофоры.

Высокоточная карта включает лидарную часть, определяющую положение трамвая, и векторную — с данными о маршруте: скоростях, остановках, светофорах и стрелках.

Такую же карту составляли перед запуском первого полностью беспилотного маршрута трамвая №10. Он уже проехал свыше 4,5 тысячи километров и перевёз больше 21 тысячи пассажиров.

Когда маршруты от «Войковской» сделают беспилотными, пока неизвестно, но до конца 2026 года планируют запустить 15 беспилотных трамваем, а к 2030 году — оснастить беспилотными технологиями около 2/3 московского парка трамваев.