С 18 октября 400-й автобус останавливается возле выхода №2 из метро (на площади, остановка 2А), затем выезжает на Фестивальную улицу и останавливается ближе к выходу №2 из метро (остановка 1А) и затем едет на Ленинградское шоссе в Зеленоград.