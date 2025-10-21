С 20 октября заканчивается действие сезонного тарифа для «дачных» направлений, который действовал по пятницам, субботам и воскресеньям.

С понедельника максимальная стоимость проезда по всему участку от Москвы до Солнечногорска для легкового автомобиля снизится на 12% и составит 1400 рублей.

«Дачный» тариф вводят на М-11 ежегодно, чтобы уменьшить вероятность заторов на популярных сезонных направлениях (и, конечно, заработать ещё немного дополнительных денег).