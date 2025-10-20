Сдавать можно было как вышедшую из строя, так и работающую технику: бытовую, офисную, электронику. Кроме того, принимали батарейки, пластиковые крышки, чеки и макулатуру.

Технику принимает компания «Собиратор». Там сотрудники решают: переработать, отдать на запчасти или починить. Работающую технику направляют в различные нуждающиеся организации и благотворительные фонды.

«В этот раз людей очень много — с самого утра стояли и ждали открытия. Для меня эта акция — хороший стимул, чтобы избавить квартиру от ненужных вещей, не загрязняя планету. Пластик — это сейчас глобальная проблема. Важно, чтобы как можно больше людей заботились об экологии», — считает Ангелина, член Молодежной палаты района Матушкино.

Местный житель Александр принимает участие в акции второй раз. Говорит, «заразил» благим делом всех близких. «В прошлый раз принес старый телевизор. Сегодня — монитор, катушечный магнитофон. Коллеги и родители теперь просят — забери и у нас тоже».

«Мы передали телефоны и два системника. Пришли с дочкой. Надо подавать пример», — говорят Сергей и Елена.

В этот раз участников поощряли промокодами на скидку во «Вкусвилле». Следующая акция запланирована в Зеленограде на апрель 2026.