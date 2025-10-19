22-летний москвич трижды бросил крышку от мусорной урны в автобус на Крюковской площади и выбил стекло в двери. Кроме того, он несколько раз ударил водителя кулаком по голове.

Причина нападения не уточняется. Известно только, что он был пьян. Теперь его обвиняют в хулиганстве с причинением значительного ущерба (почти сто тысяч рублей, уголовная статья 213) и в вандализме (статья 214), сообщили в прокуратуре.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Максимальный срок наказания по первой статье — 7 лет лишения свободы, по второй — 3 года.