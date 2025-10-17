Сегодня открыли выезд из 3-го микрорайона на Центральный проспект. Всё это пока неофициально: на дороге черновой слой асфальта, и тротуар для пешеходов не доделан, и стройка вокруг и в самом проезде продолжается.

Финальный слой асфальта ещё предстоит проложить на всем протяжении проезда — во всяком случае, так говорили строители в прошлом году. Когда это сделают, неизвестно. Возможно, после завершения перекладки сетей, а когда она закончится, неизвестно. По проекту строительства сквозного проезда, на дороге должны быть устроены три пешеходных перехода («зебры») — после того, как положат асфальт и завершат всё остальное.

Пешеходы при этом идут по проезжей части, срезая путь — нет нормального тротуара. И иногда на «красный» на пешеходном переходе от остановки «Товары для дома» к «Флейте», через проезд. Люди привыкли, что здесь либо нет машин (выезд долго был закрыт), либо их мало — какое-то время въезд был открыт только к девятиэтажке, корпусу 338Б. Теперь надо смотреть в оба, особенно учитывая совмещенную фазу на светофоре, разрешающую одновременный поворот направо водителям и переход пешеходам.

Этот выезд/въезд на Центральный проспект перекрыли год назад и обещали открыть «через три недели». Зимой работы остановили из-за необходимости корректировки проекта. Строители вновь появились в конце августа и начали в очередной раз перекладывать инженерные коммуникации.

Эти работы ведутся и сейчас, проезд местами сужен. А выезд на Центральный заасфальтировали и убрали в сторону пластиковые ограждения. Или же их снова убрали автомобилисты, поскольку официально об открытии сквозного проезда не сообщается. Выезд на Московский проспект давно открыт, но и тут проблемы с асфальтом — три дня назад он просел, и машина провалилась в яму

Новости 3-го микрорайона