В полицию в жалобой на шум в соседней квартире позвонила жительница дома в 20-м микрорайоне. Войдя в квартиру, полицейские обнаружили мешок с веществом неизвестного происхождения.

В ходе осмотра квартиры нашли два мешка и свертки с веществами, которые оказались наркотиками экстази и мефедроном общей массой около 2 кг.

В квартире были два человека: 33-летний житель Московской области, ранее судимый по «наркотической» статье, а также 31-летняя «приезжая» (откуда, не уточняется). Их задержали и затем арестовали.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Наказание за это преступление — от 15 до 20 лет лишения свободы.