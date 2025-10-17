Открыта запись на новый курс русского языка для дошкольников, для которых русский не является родным. Занятия курса «АБВГД-йка» проходят в клубе «Силуэт» (корпус 1432, помещение 2).

Цель занятий — помочь ребенку адаптироваться к языковой среде, подготовиться к школе и освоить основы общения на русском языке в игровой форме. На уроках дети учатся правильно произносить звуки, различать гласные и согласные, составлять слова и предложения, читать короткие тексты и пересказывать их по иллюстрациям.

Форма занятий — групповая, 6-8 человек, один раз в неделю. Группы участников формируются с учётом возраста, специального отбора не проводится. Программа включает элементы чтения, письма, математики и окружающего мира. По словам педагогов, «АБВГД-ейка» создаёт комфортную и дружелюбную атмосферу, в которой каждый ребенок быстро осваивает язык, находит новых друзей и чувствует себя увереннее.

Записаться можно по ссылке. Справки по телефону: +7-499-733-24-33.