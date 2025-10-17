ДТП произошло около 9:00 на пешеходном переходе к корпусу 1627. Водитель самоката управлял прокатным «Юрентом» и столкнулся с легковым «Фордом».

Обстоятельства ДТП пока неизвестны. По словам очевидцев, водитель самоката жив, но травмирован, его увезла «скорая».

Недавно ГИБДД отчиталась о значительном снижении числа пострадавших в ДТП с самокатами в Москве, но в Зеленограде статистика обратная — число таких происшествий выросло.