В новый ЛиАЗ Citymax 12 всего вмещается 109 пассажиров. В салоне 31 сидячее место, 12 из них с низким уровнем пола — это вдвое больше, чем в предыдущих моделях, сообщил генеральный директор «Мосгортранса» Николай Асаул. Для сравнения, в стандартном автобусе НефАЗ в Москве — 29 сидячих мест.
Также отмечаются расширенные дверные проемы и проходы между сиденьями, вертикальные поручни в салоне, просторная накопительная площадка, климат-контроль, система книлинга (наклон в сторону остановки), зарядки для гаджетов и прочие удобства для пассажиров. Кузов из современных композитных материалов не только легкий и прочный, но и снижает уровень шума в салоне. Словом, автобус по московским стандартам.
На областном маршруте новый автобус тестируют не случайно. Маршруты от станций метро и МЦД внутри МКАД в Подмосковье передают «Мосгортрансу» — по несколько в месяц. Это подразумевает и замену подвижного состава — более комфортного, чем областные старые ЛиАЗы, ПАЗы, микроавтобусы и прочие. Номера пригородных маршрутов больше 1000, на автобусах написано «Москва — область».
Проезд оплачивается по отдельным тарифам: разовый проезд по карте «Тройка» стоит 72 рубля, действуют единые безлимитные проездные — но зоны «пригород», абонементы на 30, 90, 365 дней и социальные карты москвича и жителя Подмосковья. Карта «Стрелка» не работает. Скидки при пересадке на метро и другие маршруты не предоставляются. В Москве разовая поездка в автобусе по «Тройке» стоит 67 рублей и пересадка в течение 90 минут на метро, МЦК и МЦД бесплатная.
Интеграцию областных маршрутов в систему московского транспорта планируется продлить до 2028 года.