В новый ЛиАЗ Citymax 12 всего вмещается 109 пассажиров. В салоне 31 сидячее место, 12 из них с низким уровнем пола — это вдвое больше, чем в предыдущих моделях, сообщил генеральный директор «Мосгортранса» Николай Асаул. Для сравнения, в стандартном автобусе НефАЗ в Москве — 29 сидячих мест.

Также отмечаются расширенные дверные проемы и проходы между сиденьями, вертикальные поручни в салоне, просторная накопительная площадка, климат-контроль, система книлинга (наклон в сторону остановки), зарядки для гаджетов и прочие удобства для пассажиров. Кузов из современных композитных материалов не только легкий и прочный, но и снижает уровень шума в салоне. Словом, автобус по московским стандартам.