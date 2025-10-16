Его создаст в зеленоградской промзоне «Алабушево» компания «Новые технологии биосинтеза», которая получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва».

Речь идёт о производстве пяти инновационных препаратов для внутривенного питания пациентов реанимационных, ожоговых, онкологических и диализных отделений. Такие препараты применяются, когда человек не может получать питательные вещества естественным путём — например, после тяжёлых операций или при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта.

Препараты такого класса впервые начнут производиться в России — новое предприятие позволит закрыть внутренние потребности страны и снизить зависимость от зарубежных поставок.

Создание предприятия займёт несколько лет: первую партию продукции ожидают в 2028 году. Площадь комплекса составит около 13,5 тысяч квадратных метров. На заводе создадут более 180 рабочих мест для технологов, инженеров и специалистов по контролю качества.

Компания «Новые технологии биосинтеза» контролируется «Скопинским фармацевтическим заводом» — предприятием группы «Фармимэкс». Соглашение о создании производства в Зеленограде подписали на Петербургском международном экономическом форуме в июне.

«Скопинский фармзавод» известен как один из ключевых производителей инфузионных растворов в России. Предприятие работает в Рязанской области с 2014 года. Новый проект в Зеленограде позволит перейти на современную технологическую базу и расширить линейку продукции.

Производство внутривенного питания станет частью формирующегося фармацевтического кластера Зеленограда. В «Алабушеве» уже работают предприятия, выпускающие лекарства, медицинские изделия и лабораторное оборудование. Новый завод дополняет эту экосистему и усиливает роль Зеленограда как одного из центров медицинской промышленности столицы.