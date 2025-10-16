«Эх, ребята, будьте осторожны: теперь не только вдоль дороги парковки платные, но и заезд колесом на газон карается штрафом в 5000 рублей», — рассказывает жительница одного из корпусов в 18-м микрорайоне.
В отличие от платных парковок, штраф за «колесо на газоне» — не новость. В Москве фиксируют десятки тысяч таких нарушений — около 65 тысяч за этот год. По Зеленограду точное количество не публиковалось, но известно, что за один из периодов прошлого года их число резко снизилось — на 61%.
Но у этой проблемы есть и другая сторона. Разбитые газоны во дворах и грязь на асфальте — обычное зрелище для осени. Во многих местах после снятия заборчиков вдоль газона, водители регулярно заезжают на траву.
«Газон весь раскатали, грязь теперь по всему асфальту. Как в деревне живём», — рассказывают жители корпуса 1432.
По словам жителе й, когда заборчики убрали, граница между дорогой и газоном стала незаметной. Теперь колёса машин постепенно «съедают» край зелёной зоны, а земля растаскивается по дороге и тротуару.
Проблема может усугубиться из-за ввода платных парковок — больше машин поедут во дворы, чтобы встать там хоть как-нибудь — пусть хоть и половина колеса заедет газон.
Одними штрафами ситуацию не решить. Во многих городах мира от заездов машин на газон защищаются простыми и наглядными мерами. Между дорогой и газоном устанавливают низкие столбики, которые физически не дают заехать колесом. Иногда высаживают кустарники или ставят декоративные контейнеры и клумбы с растительностью.
А чтобы можно было закрыть глаза на заезд «половиной колеса», используют георешётки, заполненные гравием — аккуратную и практичную границу между асфальтом и газоном.