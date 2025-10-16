«Эх, ребята, будьте осторожны: теперь не только вдоль дороги парковки платные, но и заезд колесом на газон карается штрафом в 5000 рублей», — рассказывает жительница одного из корпусов в 18-м микрорайоне.

В отличие от платных парковок, штраф за «колесо на газоне» — не новость. В Москве фиксируют десятки тысяч таких нарушений — около 65 тысяч за этот год. По Зеленограду точное количество не публиковалось, но известно, что за один из периодов прошлого года их число резко снизилось — на 61%.

Но у этой проблемы есть и другая сторона. Разбитые газоны во дворах и грязь на асфальте — обычное зрелище для осени. Во многих местах после снятия заборчиков вдоль газона, водители регулярно заезжают на траву.

«Газон весь раскатали, грязь теперь по всему асфальту. Как в деревне живём», — рассказывают жители корпуса 1432.