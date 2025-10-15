Яблоневую аллею частично перекрыли для пешеходов в конце августа для ремонта теплосети. Обход сделали по деревянным настилам. Закончит работы планировали 12 октября.

Однако сейчас участок всё ещё огорожен, на месте остаются техника и рабочие. Пешеходам приходится обходить место работ через двор или по тротуару с противоположной стороны.

Из-за дождей проход стал менее удобным. Деревянные настилы частично прогнили, где-то стали очень узкими, местами ведут в тупик. В некоторых участках, чтобы перейти к следующему настилу, приходится идти по грязи.

Работы ведёт МОЭК. Почему работы задержали и когда их закончат, неизвестно. Впрочем, повсеместный срыв сроков стал нормой для коммунального хозяйства Зеленограда. Однако это даёт основания полагать, что и большие работы на Центральном проспекте, которые должны закончить в 2026 годы, тоже затянутся.

Новости 3-го микрорайона