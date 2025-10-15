Причина — реконструкция теплотрассы на Центральном проспекте. Проход к автобусной остановке со стороны 4-го микрорайона, возле ТЦ «1000 мелочей», есть, но пользоваться им не всегда удобно: настил узкий, одновременно пройти смогут только несколько человек. С другой стороны остановки труб нет, но после дождей там остаётся грязь.

Несмотря на это, некоторые идут именно туда, потому что не сразу замечают мостик. Здесь тоже пригодились бы деревянные настилы. Не хватает и таблички с указателем «Обход» — она помогла бы сориентироваться.

В районе корпуса 439 трубы появились еще летом и теперь буквально окружают здание. Прямой проход к магазинам ограничен, попасть к ним можно только обходными путями. Пройти в кофейню «Маршрут» с другой стороны здания тоже стало сложнее — отсюда временные трубы расходятся вглубь 4-го микрорайона.

Продолжаются работы и у «Дома быта»: часть тротуара и пешеходный переход с одной стороны — огорожены, пройти можно только в обход.

По данным МОЭК, реконструкцию тепловой сети на Центральном проспекте завершат к ноябрю 2026 года. Сейчас рабочие уже начали вскрывать подземные коммуникации. Для пешеходов на всём протяжении проспекта обещают обустраивать переходы для обхода.

