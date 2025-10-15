Сейчас заканчивают менять дорожное покрытие и благоустраивать тротуары.

Велодорожек на обновленной Заводской улице, которых ждали некоторые горожане, делать не будут, сообщили в префектуре.

Вместе с обновлением дороги установлены новые остановочные павильоны. Один из них расположен рядом с МФЮА, второй — напротив, у строящихся домов 8к1 и 8к2. Здесь же обустроен временный пешеходный переход, однако водители не всегда замечают его — несмотря на крупный предупреждающий знак, автомобили часто притормаживают в последний момент.

Когда начнут работать новые остановки, пока неизвестно. Жители по-прежнему пользуются старыми: один павильон находится рядом с домом 14к1, а на противоположной стороне — временная остановка в сторону МЦД.

Одновременно на улице продолжается снос старых пятиэтажек и строительство новых жилых домов.

Новости 19-го микрорайона