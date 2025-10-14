Игру «Зеленоход» придумали и создали многодетная семья: мама Оксана и трое детей — Олег, Данил и Варвара. Как рассказала Оксана, идея появилась случайно:





«Однажды ребёнок заболел, и чтобы увлечь его счетом, решили сделать игру. Дети начали рисовать поле для „ходилки“, и мы подумали: пусть она будет о нашем городе. Потом в течение всего лета они гуляли по Зеленограду и фотографировали памятники, парки, знаковые места для города».

Работа над «Зеленоходом» заняла около полугода. Семья собрала сто интересных фактов о Зеленограде — о его прошлом, героях и памятных местах. Все фотографии, использованные в игре, сделали дети. Поле оформил дизайнер, а печать выполнили в местной типографии.

«Мы хотели, чтобы в игра рассказывала о нашем родном городе — поэтому мы придумали систему карточек с фактами. На них изображены птицы — всех их можно встретить в окрестностях Зеленограда, — рассказывает Оксана».

Играть в «Зеленоход» можно компанией от двух до шести человек. Участники по очереди бросают кубик, передвигаются по клеткам, собирают и зачитывают карточки «Зеленофакты», на которых написаны сведения об истории города. В конце игры игроки попадают на Дорогу дружбы, где делятся добрыми словами о своём городе и друг друге.

Занятия, посвященные этому проекту, прошли в первом классе школы №1557 и четвертом классе школы №1353, где учатся Варвара и Данил.

«В нашем классе есть активная семья, которая сделала семейный проект. Нас познакомили с игрой — ребята с интересом играли и узнали много нового о городе. Спасибо за этот опыт! — рассказали в школе №1557»

Ознакомиться с игрой можно по ссылке — любой желающий может распечатать игровое поле и карточки с фактами. «Мы хотим подарить игру городу», — говорит Оксана. «Пусть другие семьи тоже откроют для себя Зеленоград по-новому»