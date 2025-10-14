«Нам опять накрасили подъезд, вонь уже в квартире, — рассказала жительница корпуса 801. — Между первым и вторым этажом покрасили пол и мусоропровод, а я чувствую запах в квартире на четвертом этаже: это ж надо, какая вонючая штука!»
Казалось бы, в этом году вонючую краску победили — весной «Жилищник» даже сообщил, что отказывается «от использования масляных материалов» в районе Матушкино. Вонючую краску заменили «акриловым составом, с целью уменьшения запахов».
Вероятно, до 8-го микрорайона эта передовая технология окраски ещё не дошла. Однако существует и прямой запрет использовать её во время отопительного сезона. Ведь чтобы хоть немного уменьшить ядовитый запах, нужно организовать сквозное проветривание подъезда, а когда на улице холодно, сделать это невозможно.
Однако давно известно — в деле покраски рядовой мастер участка в «Жилищнике» главнее начальника всей зеленоградской коммуналки из префектуры.
Жительница корпуса 801 уже привычно отправила жалобу в Роспотребнадзор. «Зеленоград.ру» — запрос в префектуру о причинах этого инцидента и когда от вонючей краски откажутся повсеместно.