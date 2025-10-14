«Нам опять накрасили подъезд, вонь уже в квартире, — рассказала жительница корпуса 801. — Между первым и вторым этажом покрасили пол и мусоропровод, а я чувствую запах в квартире на четвертом этаже: это ж надо, какая вонючая штука!»

Казалось бы, в этом году вонючую краску победили — весной «Жилищник» даже сообщил, что отказывается «от использования масляных материалов» в районе Матушкино. Вонючую краску заменили «акриловым составом, с целью уменьшения запахов».