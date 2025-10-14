Это компактная и звукоизолированная (акустическая) конструкция с затемненными стеклами. Внутри рабочее место, разъемы USB и Type-C, возможность контроля освещения и вентиляции.
Теперь у пассажиров метро есть возможность с комфортом провести деловой звонок или решить в тишине важную задачу, объяснили смысл кабин в компании «Ростелеком», которая их установила.
Пока в метро две кабины: на станции «Комсомольская» и пересадочном узле станции «Нижегородская». Если кабины будут пользоваться популярностью, их поставят и на других станциях, сказали в мэрии.
Чтобы воспользоваться такими кабинами, нужно отсканировать QR-код на двери и пройти регистрацию. Также можно забронировать 15-минутный слот через приложение RTK Sharing (мы попробовали зарегистрироваться — не получилось).
До конца года использовать кабины можно будет бесплатно. Дальше, судя по скриншотам из приложения, стоимость может составить 500 рублей за 15 минут.