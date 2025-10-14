«Столб несимметрично стоит — даже посередине тротуара и то не смогли поставить», — саркастически замечает прохожий абсурдность ситуации.
Фотография и комментарий смешные, но ситуация страшная. Это одно из самых ужасных мест Зеленограда для пешеходов: проблему узкого тротуара усугубляют острые кромки отбойника, с дороги летит грязь, зимой он завален снегом. Здесь и раньше два человека расходились с трудом, а с новым столбом свободный проход стал практически невозможным.
Тротуар можно было бы расширить за счет сужения автомобильных полос в рамках нормативных значений — это предлагали сделать ещё четыре года назад. В Центре организации дорожного движения раньше подтверждали, что технически это можно сделать, но идея пока не нашла понимания у городской администрации. Наоборот — тротуар сужают ещё сильней.
Спросим у чиновников, собираются ли они и дальше сужать тротуар на старом мосту.