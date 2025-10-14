Тротуар можно было бы расширить за счет сужения автомобильных полос в рамках нормативных значений — это предлагали сделать ещё четыре года назад. В Центре организации дорожного движения раньше подтверждали, что технически это можно сделать, но идея пока не нашла понимания у городской администрации. Наоборот — тротуар сужают ещё сильней.





Спросим у чиновников, собираются ли они и дальше сужать тротуар на старом мосту.