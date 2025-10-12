Об изменениях сообщили в группе «Типичные Химки». Закрытие перехода — очередной этап реконструкции станции. Её реконструируют, чтобы проложить новые пути для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург, а также переносят существующие.

Ещё весной реконструкцию хотели провести, полностью закрыв станцию, но затем, вероятно решили проводить работы по частям. По крайней мере с июля Левобережная закрылась для электричек, следующих в область.

Опоры для временного моста начали ставить в конце июня — сколько пассажирам предстоит ходить по нему, неизвестно, раньше говорили, что реконструкция станции займёт полтора года. Многие зеленоградцы до сих пор с содроганием вспоминают неудобный пешеходный мост от РЖД на станции Крюково.