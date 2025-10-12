Когда 78-летняя жительница 7-го микрорайона заходила в подъезд, стоявший рядом 28-летний мужчина придержал дверь, а затем предложил донести её сумку-тележку с продуктами до квартиры. Там он попросил воды и пока хозяйка ходила на кухню, взял сумку, которую только что помог донести и ушёл с ней — и попал на видеокамера на подъезде.

Полиция задержала его в том же 7-м микрорайоне. Продуктов при нём уже не было. Задержанному 28 лет, он уже был судим. Полиция называет его «приезжим», не уточняя, откуда именно.

Хотя ущерб небольшой — 4383 рубля — возбуждено уголовное дело о квартирной краже (часть 3 статьи 158). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.