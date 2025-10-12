«Не могу точно определить, что это, но жидкость уже распространяется вдоль берега», — рассказала местная жительница в субботу в 10:30.
В это время пятно с загрязнением было в самом начале малого городского пруда, возле моста через реку Сходню.
Зеленоградские водоёмы давно страдают от антропогенных загрязнений и сбросов. Последнее время это происходит особенно часто. Летом это были огромные клочья пены, в начале октябре что-то белое, сейчас, похоже, на плёнку от каких-то нефтепродуктов. Источников сбросов найти пока не могут (если вообще ищут)
Если вы стали свидетелем загрязнения, звоните в круглосуточную диспетчерскую Мосводостока +7-495-657-8703 — это организация отвечает за состояние городских рек и водоемов.
