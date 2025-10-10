«Я часто приезжаю в Зеленоград. От вокзала идти удобно именно здесь, но каждый раз страшно. Машины несутся, зебру плохо видно, а водители не пропускают», — рассказывала Мария летом.

Теперь переход демаркирован — водителям и пешеходам следует быть предельно осторожными и обращать внимание, что в этом месте переходить дорогу нельзя.

«Пешеходный переход должен обозначаться знаком и разметкой — здесь ни того, ни другого нет, — сказал корреспонденту «Зеленоград.ру» представитель ГИБДД и напомнил, что переход в неположенном месте — это нарушение и пешеход должен понимать свою ответственность, а водители обязаны выбирать скорость, позволяющую при любой опасности принять меры вплоть до полной остановки автомобиля. По сути, процитировал ПДД — однако реальность сложней.

Пройти к следующему переходу по Новокрюковской улице со стороны вокзала сейчас невозможно: часть улицы перекрыта из-за дорожных работ. Поэтому пешеходы, рискуя попасть под колёса, переходят дорогу в привычном, ранее разрешённом месте.

Вернуть сюда пешеходный переход со светофором планируют после завершения работ по переустройству инженерных коммуникаций. Когда это произойдет, неизвестно.