«Это место относится к предочаговым зонам — там неоднократно происходили ДТП одного типа. На перекрёстке совмещена фаза движения транспортных средств и пешеходов: автомобили поворачивают направо с Центрального проспекта, а в это же время люди за поворотом переходят дорогу. Водители обязаны уступать, но в последнем ДТП получилось так, что водитель не заметил пешехода. Мы готовим документы, чтобы изменить схему движения и разделить потоки», — рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру» врио начальника зеленоградской автоинспекции Михаил Михайлов.

Как разделение потоков поможет, если пешеход шёл на красный, непонятно. Но в ГИБДД считают, что причина именно в совмещенной фазе. «Когда пешеход ступил на зебру, был красный — он шёл и не останавливался», уточнили в ГИБДД. Хотя убедительней было бы опубликовать запись с камер наблюдения.

Что касается других перекрестков, совмещенные фазы светофоров устанавливаются и убираются на основании анализа аварийности и интенсивности движения пешеходов, сказали в ГИБДД.