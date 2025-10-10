Изменения произойдут с 18 октября. Подробности — на схеме. Похоже, цель изменений — убрать остановки с Фестивальной улицы.

После изменений у 400-го будет две остановки: сначала на площади, а потом на Фестивальной улице. Поэтому выходить к остановке 400-го удобно будет из любого выхода. Такая же схема у 851-го автобуса до Шереметьево