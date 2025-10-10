Подробнее

Этот выезд/въезд на Центральный проспект перекрыли год назад и обещали открыть «через три недели». Зимой работы остановили из-за необходимости корректировки проекта.

В самом проезде между «Флейтой» и ЖК «Зеленоград-сити» в очередной раз раскопали траншеи — перекладывают трубы и кабели. Что на этот раз не так, остаётся только гадать. Но пока там перерыто и перекрыто, о полноценном сквозном проезде говорить не приходится. Кроме того, на дороге не сделаны пешеходные переходы и «лежачие полицейские», положенные по проекту.

Формально работы тянутся с 2022 года, а реально уже лет десять. Строительство сквозного проезда — это расширение тупиковой дороги вдоль «Флейты» на одну полосу, устройство выездов на Московский и Центральный проспекты. Эти работы сложности не представляют, но стройку неоднократно останавливали из-за проблем с коммуникациями и подрядчиками, которые уходили с объекта.

Некогда тупиковый тихий проезд вдоль «Флейты» понадобилось расширить после строительства ЖК «Зеленоград-сити». А история с подземными сетями тянется с 2007 года.