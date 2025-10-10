Строители сквозного проезда между Центральным и Московским проспекте убрали часть забора, оставив символическое ограждение. Кто-то без труда сдвинул его и теперь машины могут ехать с Центрального проспекта на Московский и обратно — что и делают. При этом проезжую часть и тротуары ещё не доделали.
Автомобили объезжают поставленный на въезде пластиковый блок. По тому же участку дороги идут пешеходы. Грузовики здесь не проедут, но они используют эту по сути стройплощадку для разворота. Впрочем, ограждение легко сдвигается. Вокруг разруха: стройматериалы, горы песка, недоуложенный асфальт, разбитый тротуар, ямы. Зачем убрали забор, непонятно. Возможно, таким образом обозначают завершение работ. хотя тут еще работать и работать. Оставшаяся часть забора покосилась.
Этот выезд/въезд на Центральный проспект перекрыли год назад и обещали открыть «через три недели». Зимой работы остановили из-за необходимости корректировки проекта.
В самом проезде между «Флейтой» и ЖК «Зеленоград-сити» в очередной раз раскопали траншеи — перекладывают трубы и кабели. Что на этот раз не так, остаётся только гадать. Но пока там перерыто и перекрыто, о полноценном сквозном проезде говорить не приходится. Кроме того, на дороге не сделаны пешеходные переходы и «лежачие полицейские», положенные по проекту.
Формально работы тянутся с 2022 года, а реально уже лет десять. Строительство сквозного проезда — это расширение тупиковой дороги вдоль «Флейты» на одну полосу, устройство выездов на Московский и Центральный проспекты. Эти работы сложности не представляют, но стройку неоднократно останавливали из-за проблем с коммуникациями и подрядчиками, которые уходили с объекта.
Некогда тупиковый тихий проезд вдоль «Флейты» понадобилось расширить после строительства ЖК «Зеленоград-сити». А история с подземными сетями тянется с 2007 года.