Наш земляк Роман Варакин из 16-го микрорайона участвует в конкурсе от «Точка рф» в номинации «Место». Цель конкурса — создать культурно-географическую карту России. Призовой фонд — по полмиллиона восьми главным победителям, по сто тысяч — десяти победителям в специальных номинациях.

«По условиям нужно было снять ролик о своей малой родине, своём месте силы. А раз я родился, вырос и продолжаю жить в Зеленограде, то мы с командой решили снять ролик про него», — говорит Роман.

Конкуренция в этой категории большая — почти 700 участников со всей России, но при общей поддержке горожан шансы на победу высокие.

Проголосовать можно без регистрации — просто перейти по ссылке в первом комментарии нажать голос. Каждое устройство — отдельный голос, так что поддержать можно и с телефона, и с компьютера. Голосование идёт до 19 октября.

Давайте поможем Роману показать всей стране, какой у нас замечательный город! Пожалуйста, перешлите этот пост своим друзьям, чтобы и они увидели ролик.