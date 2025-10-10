«Волны от машин идут на пешеходную дорожку у перехода, прямо как на море», рассказала очевидец Светлана.

Причины у таких потопов могут быть разные, но осенью одна из самых частых — забитая опавшими листьями ливневая решетка.

В любом случае, звоните в круглосуточную диспетчерскую «Мосводостока» 8-495-657-87-03, чтобы сообщить о проблеме — так специалисты быстрей смогут её исправить.