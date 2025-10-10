Как проходило судебное разбирательство

Мария подала иск к «Жилищнику», обвинив коммунальщиков в том, что двор не был обработан противогололёдными реагентами. Она потребовала возместить 20 тысяч рублей расходов на лечение и такси, а также выплатить компенсацию морального вреда — 500 тысяч рублей.

Суд признал вину «Жилищника» и постановил взыскать с него расходы на лечение и такси. Требования о компенсации морального вреда были удовлетворены частично: коммунальщики выплатят Марии 300 тысяч рублей.

Мария рассказала, что очень важными были показания свидетеля — случайного прохожего, который помог ей в день травмы:





«Если бы не он, доказать вину „Жилищника“ было бы сложнее, поскольку там нет камеры. Мы чудом нашли того мужчину, который меня донёс до скамейки, и он согласился дать показания. Они стали решающим в этом деле».