Утром 10 апреля 2025 года жительница 15-го микрорайона Мария вышла из дома и пошла к контейнерной площадке. Там она поскользнулась на гололёде, упала и получила серьёзные травмы.
Бригада «скорой помощи» доставила женщину в больницу, где врачи диагностировали множественные переломы обеих костей левой голени со смещением. Пациентке сделали несколько операций, назначили длительное лечение и последующую реабилитацию.
Мария подала иск к «Жилищнику», обвинив коммунальщиков в том, что двор не был обработан противогололёдными реагентами. Она потребовала возместить 20 тысяч рублей расходов на лечение и такси, а также выплатить компенсацию морального вреда — 500 тысяч рублей.
Суд признал вину «Жилищника» и постановил взыскать с него расходы на лечение и такси. Требования о компенсации морального вреда были удовлетворены частично: коммунальщики выплатят Марии 300 тысяч рублей.
Мария рассказала, что очень важными были показания свидетеля — случайного прохожего, который помог ей в день травмы:
«Если бы не он, доказать вину „Жилищника“ было бы сложнее, поскольку там нет камеры. Мы чудом нашли того мужчину, который меня донёс до скамейки, и он согласился дать показания. Они стали решающим в этом деле».
Если вы получили травму из-за гололеда, важно зафиксировать обстоятельства. Вызовите «скорую помощь» и обязательно сохраните медицинские документы: диагноз, выписки, рецепты, чеки на лекарства и услуги (например, такси до больницы). Полезно сделать фото или видео места падения, пригласить свидетелей — их показания могут сыграть ключевую роль в суде.
Далее можно направить претензию в организацию, ответственную за содержание территории. Если реакция не последует, подавайте иск в суд. В подобных делах суд оценивает, как коммунальщики исполняли свои обязанности по уборке территории. Если доказано, что травма произошла из-за отсутствия обработки территории реагентами, организация обязана возместить ущерб — в том числе и моральный.