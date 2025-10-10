Медцентр «Томоград» спонсор темы
«Жилищник» выплатит 300 тысяч компенсации за травму на гололёде 10.10.2025 ZELENOGRAD.RU

Утром 10 апреля 2025 года жительница 15-го микрорайона Мария вышла из дома и пошла к контейнерной площадке. Там она поскользнулась на гололёде, упала и получила серьёзные травмы.

Бригада «скорой помощи» доставила женщину в больницу, где врачи диагностировали множественные переломы обеих костей левой голени со смещением. Пациентке сделали несколько операций, назначили длительное лечение и последующую реабилитацию.

Как проходило судебное разбирательство

Мария подала иск к «Жилищнику», обвинив коммунальщиков в том, что двор не был обработан противогололёдными реагентами. Она потребовала возместить 20 тысяч рублей расходов на лечение и такси, а также выплатить компенсацию морального вреда — 500 тысяч рублей.

Суд признал вину «Жилищника» и постановил взыскать с него расходы на лечение и такси. Требования о компенсации морального вреда были удовлетворены частично: коммунальщики выплатят Марии 300 тысяч рублей.

Мария рассказала, что очень важными были показания свидетеля — случайного прохожего, который помог ей в день травмы:


«Если бы не он, доказать вину „Жилищника“ было бы сложнее, поскольку там нет камеры. Мы чудом нашли того мужчину, который меня донёс до скамейки, и он согласился дать показания. Они стали решающим в этом деле».

Что делать, если вы оказались в подобной ситуации

Если вы получили травму из-за гололеда, важно зафиксировать обстоятельства. Вызовите «скорую помощь» и обязательно сохраните медицинские документы: диагноз, выписки, рецепты, чеки на лекарства и услуги (например, такси до больницы). Полезно сделать фото или видео места падения, пригласить свидетелей — их показания могут сыграть ключевую роль в суде.

Далее можно направить претензию в организацию, ответственную за содержание территории. Если реакция не последует, подавайте иск в суд. В подобных делах суд оценивает, как коммунальщики исполняли свои обязанности по уборке территории. Если доказано, что травма произошла из-за отсутствия обработки территории реагентами, организация обязана возместить ущерб — в том числе и моральный.

Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Здоровая спина» полное обследование позвоночника (шейный + грудной + поясничный + крестцово-копчиковый) всего за 11900 руб. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
