Он поможет научиться говорить уверенно, выразительно и по делу. Программа будет полезна тем, кто выступает на публике, общается с клиентами, ведёт переговоры, преподаёт или просто хочет чувствовать себя увереннее в любой аудитории.

За восемь практических занятий участники под руководством актрисы и педагога Арины Храмовой осваивают основы сценической речи, работу с голосом, дыханием и жестами, учатся структурировать выступления и управлять волнением. Финалом курса станет открытое выступление, где каждый сможет применить полученные навыки на практике.

Подробнее на сайте.