Екатерина Ломовицкая назначена указом президента на вакантное место. Последние 10 лет Ломовицкая работала мировым судьей судебного участка № 74, расположенного в 7-м микрорайоне.

На должности мирового судьи она рассматривала гражданские и административные дела, а также уголовные дела о преступлениях небольшой тяжести: побои, кража без отягчающих обстоятельств, угрозы, причинение легкого вреда здоровью.

Теперь Екатерина Ломовицкая получила статус федерального судьи. Она будет рассматривать более сложные дела: споры о недвижимости, наследстве, защите чести и достоинства, уголовные дела о преступлениях средней, тяжкой и особо тяжкой категории.

Председателем Зеленоградского суда остается Сергей Трефилов — он занимает эту должность с 2015 года.