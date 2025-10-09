Новая парковка находится на Зеленоградской улице, владение 19. На неё удобно заезжать напрямую с М-11 или с Ленинградки через МКАД.



Это так называемая «абонементная парковка». Чтобы оставлять там машину, нужно купить абонемент на месяц за 3500 рублей. По абонементу можно будет свободно в любое время заехать на выбранную парковку. На этой парковке 143 мест. Купить абонемент можно на сайте АМПП.