Новая парковка находится на Зеленоградской улице, владение 19. На неё удобно заезжать напрямую с М-11 или с Ленинградки через МКАД.
Это так называемая «абонементная парковка». Чтобы оставлять там машину, нужно купить абонемент на месяц за 3500 рублей. По абонементу можно будет свободно в любое время заехать на выбранную парковку. На этой парковке 143 мест. Купить абонемент можно на сайте АМПП.
Хотя такие парковки обустраивают в основном в жилых районах, где москвичи испытывают потребность в местах для длительной парковки, но именно эта парковка будет удобна зеленоградцам, как перехватывающая — оставить машину на парковке, пересесть на МЦД (пешком около 10 минут) и дальше доехать в нужную точку на общественном транспорте.
Правила пользования парковкой
- Абонементы на парковки со шлагбаумом приобретаются на один календарный месяц. Купить абонемент на текущий месяц можно с 1-го по 10-е число, если есть свободные места. Он будет действовать только до конца текущего месяца;
- Купить абонемент на следующий месяц можно в течение всего текущего месяца, если есть свободные места;
- Продлить абонемент на следующий месяц можно с 1-го числа текущего месяца, но не позднее чем за 5 дней до его конца. Абонементы, не продленные в указанный период, поступают в свободную продажу;
- Оплата производится банковскими картами;
- Оформление парковочного ключа производится на карту «Тройка», въезд на парковку осуществляется по данной карте.