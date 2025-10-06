Запрет использования шумных воздуходувок объяснили московские власти 06.10.2025 ZELENOGRAD.RU

«Невозможно находиться дома в таком шуме — один наблюдает, а другой воздух гоняет. Когда перейдут на мётлы и грабли?», — жалуется в редакцию «Зеленоград.ру» жительница 1-го микрорайона. Корпуса 105, 106, 107б стоят так, что любой шум во дворе усиливается и даже на верхних этажах кажется, что шумят прямо перед окном.

Кажется, что воздуходувки эффективны для уборки, а шумят не больше газонокосилок. Однако применение воздуходувок прямо запрещено московскими правилами уборки дворов, а также санитарными нормами по шуму.

С началом листопада, департамент ЖКХ подробно объяснил правила использования воздуходувок:

Вопрос применения воздуходувок при уборке территорий регулируется постановлением мэрии № 743-ПП. Документ определяет, где использование таких устройств запрещено, а где — допустимо, но с серьёзными ограничениями.

Категорический запрет на применение воздуходувок установлен:

  • на газонах (в том числе во дворах, парках и вдоль дорог);
  • на детских и спортивных площадках.

Допустимые зоны (формально разрешено, но с ограничениями) — yа асфальтовых и плиточных покрытиях во дворах, на тротуарах и аллеях парков прямого запрета нет. Однако применение воздуходувок в этих местах почти всегда приводит к нарушению других пунктов постановления, в частности:

  • запрещено направлять мусор и пыль в сторону зданий, автомобилей и пешеходов, но воздуходувка по определению делает именно это;
  • запрещено загрязнять территорию при уборке, но пыль и мелкий мусор, летящие от воздуходувки, это и есть загрязнение
  • запрещено сдвигать смет на газон, но воздуходувкой его чаще всего сдвигают именно на газон

Разрешённые зоны применения воздуходувок — территории вне жилой застройки: вдоль магистралей, на обочинах, транспортных развязках и улицах районного значения, где отсутствуют пешеходы, припаркованные автомобили и газоны.

Если во дворе используют воздуходувку, обращайтесь:

  • через приложение «Наш город» (разделы «Шум из окон, во дворе» или «Загрязнение территории»)
  • в «Жилищник» +7-499-717-37-92, +7-499-734-25-21
  • в ОАТИ через единую справочную 7-495-777-77-77

Откуда у сотрудников «Жилищника» регулярно появляются воздуходувки, раз они запрещены, остается загадкой.

