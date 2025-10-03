Жилой комплекс на 15 тысяч человек построят возле Зеленограда 03.10.2025 ZELENOGRAD.RU

На участке между Голубым и Горетовкой площадью 100 гектаров построят жильё комфорт- и бизнес-класса, школу на 2700 мест, четыре детских сада на 1300 мест, торговые и офисные здания, паркинги на 2800 машин. Когда начнется строительство, пока неизвестно, но концепцию уже рассказали.

Большой жилой комплекс возведут Промсвязьбанк (ПСБ) и девелопер Villagio Estate, специализирующийся на элитных коттеджных поселках в Подмосковье. Но в данном случае будет «разноуровневая застройка со среднеэтажными и малоэтажными кварталами» общей площадью 550 тысяч квадратных метров.

Кроме школы и детсадов, в учебный кластер войдет и школа зимних видов спорта Ильи Авербуха «Наследие», сообщили в ПСБ. На парковые территории в новом проекте выделено 20 га. Также построят 66,5 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости для торговой инфраструктуры и сферы услуг — это будут магазины, банки, салоны красоты, фитнес пространства и студии, частные клиники и детские клубы.

ЖК в Солнечногорском районе построят в рамках комплексного развития территорий. Точное местоположение не называется, но, по данным «Ведомостей», это участок между деревней Горетовка и поселком Голубое. Вероятно, речь идёт о поле между Георгиевским проспектом, Пятницким шоссе и госпиталем в Голубом.

В новом ЖК будут применены принципы ландшафтного проектирования, а в целом обещают создать современный микрорайон нового формата с комфортной инфраструктурой для разных поколений жителей, гармоничного развития детей и реализации предпринимательских инициатив.

Затраты на проект оцениваются консультантами примерно в 55-80 миллиардов рублей без учета коммерческой и социальной инфраструктуры. А предполагаемая выручка от продажи жилья — в 100-128 миллиардов.

Новости Андреевки и Голубого

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Зона платных парковок расширится с 3 октября. А что будет дальше? Новости
Мутная белая вода выливалась сегодня в пруд Быково болото в 1 микрорайоне Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Две акции в поддержку бездомных животных пройдут в субботу 4 октября: выставка-пристройство и сбор помощи для приюта Афиша
«Жилищник» сорвал объявления, которые защищали краснокнижных цветы у Никольского пруда Новости
Детская футбольная школа «Спартак» приглашает юных спортсменов Реклама
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
На площади Юности начали монтировать каток Новости
Весь октябрь продолжается набор в колледж АБИТ-РосНОУ — успей поступить в этом учебном году Реклама
Горожане добились остановки работ по замене плитки на асфальт во дворе 23-го микрорайона Новости
Первые платные парковки появятся в Солнечногорске с 1 ноября Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Расселенные дома в 19-м микрорайоне стали «бесхозными» из-за бюрократических процедур. Охрана есть только на бумаге Новости
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
InQuiz приглашает на квизы в октябре 2025 года Реклама
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Комик Роман Косицын выступит в Зеленограде с большим стендап-концертом — 26 сентября Афиша
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Проезд от Центрального проспекта в 3-й микрорайон будут асфальтировать на неделе. Это часть работ по сквозному проезду к Московскому проспекту Новости
Выступления кинологов, мастер-классы и интерактивы — праздник для собак и их хозяев 27 сентября на стадионе «Элион» в 5-м микрорайоне Жизнь
«Кто не пробовал хачапури, тот не знает, что такое счастье» Реклама
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру