На участке между Голубым и Горетовкой площадью 100 гектаров построят жильё комфорт- и бизнес-класса, школу на 2700 мест, четыре детских сада на 1300 мест, торговые и офисные здания, паркинги на 2800 машин. Когда начнется строительство, пока неизвестно, но концепцию уже рассказали.

Большой жилой комплекс возведут Промсвязьбанк (ПСБ) и девелопер Villagio Estate, специализирующийся на элитных коттеджных поселках в Подмосковье. Но в данном случае будет «разноуровневая застройка со среднеэтажными и малоэтажными кварталами» общей площадью 550 тысяч квадратных метров.

Кроме школы и детсадов, в учебный кластер войдет и школа зимних видов спорта Ильи Авербуха «Наследие», сообщили в ПСБ. На парковые территории в новом проекте выделено 20 га. Также построят 66,5 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости для торговой инфраструктуры и сферы услуг — это будут магазины, банки, салоны красоты, фитнес пространства и студии, частные клиники и детские клубы.

ЖК в Солнечногорском районе построят в рамках комплексного развития территорий. Точное местоположение не называется, но, по данным «Ведомостей», это участок между деревней Горетовка и поселком Голубое. Вероятно, речь идёт о поле между Георгиевским проспектом, Пятницким шоссе и госпиталем в Голубом.

В новом ЖК будут применены принципы ландшафтного проектирования, а в целом обещают создать современный микрорайон нового формата с комфортной инфраструктурой для разных поколений жителей, гармоничного развития детей и реализации предпринимательских инициатив.

Затраты на проект оцениваются консультантами примерно в 55-80 миллиардов рублей без учета коммерческой и социальной инфраструктуры. А предполагаемая выручка от продажи жилья — в 100-128 миллиардов.

