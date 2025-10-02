В пятницу станут платными:

улицы Каменка, Новокрюковская и Гоголя

проезды 4921 и 4807 в Восточной коммунальной зоне

улично-дорожная сеть в границах ЖК «Зеленый парк» (22-й микрорайон), Заводская 14 и Wellbe (апартаменты напротив 14-го микрорайона).

Стоимость: 40 рублей в час с понедельника по субботу. Бесплатно по воскресеньям и праздникам. На оплату и выезд дается 5 минут, внести деньги можно по номеру телефона 3210, по смс на номер 7757 или воспользоваться приложением «Парковки России».

На этом объявленные планы по расширению зоны платных парковок будут выполнены. Однако это не означает, что платных парковок не станет больше. Теперь Зеленоград плотно встроен в парковочную политику Москвы. А значит платные зоны, вероятно, продолжат расползаться.

Возможно, платной теперь будет «местная улично-дорожная сеть» всех новостроек. В духе парковочной политики будет сделать платной парковку на Заводской после завершения её реконструкции. Весной депутаты обсуждали платную парковку на улицах Панфилова и Болдов ручей — сейчас эти планы не реализовали, но это означает окончательного отказа от них.

На начало года в Зеленограде было почти пять тысяч бесплатных машиномест для парковки на улично-дорожной сети. Теперь их число значительно сократилось — например, в районе Крюково парковка практически на всех крупных улицах стала платной.