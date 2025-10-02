Сообщения о белом потоке поступили в редакцию «Зеленоград.ру» около 10 часов утра. К 12 часам на место прибыла машина «Мосводостока», который отвечает за содержание водоема. Его сотрудники занялись, вероятно, устранением проблемы — какими-то раскопками на берегу.

На вопросы местной жительницы, что случилось, они отшутились «про сухое молоко для подкормки рыб». В пруду между тем продолжали плавать утки.

Неизвестно, из какого источника подпитывают водой Быково болото, и не связан ли он с подземным руслом Болдова ручья, которое проходит от Северной промзоны (улицы Конструктора Гуськова) под автокомбинатом, территорией бывшего ПОКа и частью Западной промзоны (до 2-го Западного проезда). Дальше ручей течет по лесу в сторону 11-го микрорайона — там в нём и обнаружили белый слив, уже в который раз.

Спросим «Мосводосток» о причинах побеления обоих водоемов, а также о том, что было сделано для очищения воды и для розыска виновных — вернемся с ответом.

Если вы стали свидетелем загрязнения водоема, звоните: 112 или на горячую линии Мосводостока +7(495)657-8703 (круглосуточно)

