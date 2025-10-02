Не первый год жители МЖК на небольшом лесном участке возле Никольского пруда краснокнижные весенние цветы: крокус, подснежник, медуница, гиацинт, дикий нарцисс и другие — всего 12 видов.
Границы посадки отмечают сигнальной лентой, а на деревья скотчем клеят объявления с просьбой не рвать и не выкапывать цветы, не заходить за ленту, чтобы случайно не растоптать вылезающие из земли ростки, а также подсаживать свои.
Но кто-то заметил, что плакаты висят прямо на деревьях и пожаловался на портал «Наш город»: «Развешивание объявлений на деревьях запрещено! Установите таблички».
Как это часто бывает, результаты превзошли ожидания — «Жилищник» убрал объявления как несанкционированные, а таблички ставить отказался, так как они не предусмотрены паспортом дворовой территории.
Мало того, что «Жилищник» наплевал на труд горожан, так ещё, похоже, влез на чужую поляну: непонятно почему посчитав эту территорию дворовой. Вообще-то это часть природного комплекса, которая относится к особо охраняемой природной территории Комплексный заказник «Зеленоградский» (мы проверили по схеме).
Спросим управу, кто санкционировал это самоуправство и почему коммунальщики позволяют себе такое отношение к инициативам горожан.