Но кто-то заметил, что плакаты висят прямо на деревьях и пожаловался на портал «Наш город»: «Развешивание объявлений на деревьях запрещено! Установите таблички».

Как это часто бывает, результаты превзошли ожидания — «Жилищник» убрал объявления как несанкционированные, а таблички ставить отказался, так как они не предусмотрены паспортом дворовой территории.

Мало того, что «Жилищник» наплевал на труд горожан, так ещё, похоже, влез на чужую поляну: непонятно почему посчитав эту территорию дворовой. Вообще-то это часть природного комплекса, которая относится к особо охраняемой природной территории Комплексный заказник «Зеленоградский» (мы проверили по схеме).

Спросим управу, кто санкционировал это самоуправство и почему коммунальщики позволяют себе такое отношение к инициативам горожан.