Росинка — потому что оленёнок родился 12 июня, в День России. Другие варианты: Пятнышко, Июнька, Лето.
Имя выбирали юные москвичи от 6 до 14 лет на платформе «Активный гражданин — детям». В голосовании приняло участие более шести тысяч человек. Борьба была серьёзной — никто не набрал большинства: Росинка получила 42% голосов, а Пятнышко — 36%. Если бы это были выборы Президента, пришлось бы устраивать второй тур.
Росинку и других ланей можно увидеть в «Доме лани» по адресу: Никольский проезд, за домом 2. Вольерный комплекс открыт ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме последнего понедельника месяца. Вход бесплатный. Телефон для справок: +7-499-735-64-83
