Планируют вовсе весь район в асфальт закатать

«Все началось внезапно. С жильцами ничего не обсудили. Мы из окна увидели, как тракторами ломают плитку. Много лет она у нас лежала без разрушений ­- эстетичная, быстро сохнет после дождя, не образует луж, не нагревается на солнце в отличие от того же асфальта. Мы не против благоустройства дворов, но ведь важно, чтобы оно было разумным, сохраняло архитектурную целостность нашего района. Мы начали звонить в разные инстанции. Выяснилось, что на следующий год планируют вовсе весь район в асфальт закатать», — говорит Дмитрий Терехов.

Жильцы трех корпусов дома за один вечер собрали подписи против замены брусчатки. Подписей много — около половины жильцов трёх корпусов, говорит Терехов. Вносить свои фамилии в список несогласных продолжили и на собрании.

«Шум от тракторов целый день. Благоустройство должно решать, а не создавать проблемы. Плитку меняют на асфальт, кому от этого лучше? Она была в отличном состоянии» — уверена Анастасия Беспалова.

Время 10:55. Представителей администрации на месте до сих пор нет. Зато местных жителей собирается все больше.

«Нет ни одного баннера с информацией об объемах и сроках работ. От вырытых траншей грязь по всему району. Ходить невозможно. Наш двор получал награду за лучшее озеленение. Мы, жильцы, занимаемся участками своими силами, высаживаем цветы. Теперь газон поврежден тракторами. Очень обидно. Сколько уже просим, чтобы облагородили лучше детские площадки, пруд, лес рядом — годами тишина от управы. А новую плитку заменить на асфальт — это мигом. Ее не выкидывают. Складывают и вывозят. Наверное, продают. Ну разве это не „отмывание“ денег?» — Екатерина Маенгарт.